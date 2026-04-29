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Betriebsgebäude in Dacnenska silska gromada, Ukraine

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Produktion 26 762 m² in Bolharka, Ukraine
Produktion 26 762 m²
Bolharka, Ukraine
Fläche 26 762 m²
Agrokomplex zu verkaufen: ptachofactory Bauernhof mit Viroshchuvannia Ralikiv, 19 Hektar, 26…
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