  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Cornomorska selisna gromada
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Cornomorska selisna gromada, Ukraine

2 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 zimmer in Tschornomorske, Ukraine
Wohnung 1 zimmer
Tschornomorske, Ukraine
Zimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 1/10
$22,000
Wohnung 3 zimmer in Tschornomorske, Ukraine
Wohnung 3 zimmer
Tschornomorske, Ukraine
Zimmer 3
Fläche 72 m²
Stockwerk 8/9
36222. Ich werde eine geräumige Dreizimmerwohnung im Dorf Black Sea verkaufen. Die Gesamtfl…
$50,000
Immobilienangaben in Cornomorska selisna gromada, Ukraine

