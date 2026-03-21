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Gewerbeimmobilien in Cornomorska miska gromada, Ukraine

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Gewerbefläche in Burlatscha Balka, Ukraine
Gewerbefläche
Burlatscha Balka, Ukraine
29969. Verkauf eines Grundstücks in Burlachi Balka. Das Hotel liegt am Ufer der Mündung. Ges…
$45,000
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Gewerbefläche 3 110 m² in Tschornomorsk, Ukraine
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Tschornomorsk, Ukraine
Fläche 3 110 m²
26760 Verkauf eines Komplexes von Gebäuden in Chernomorsk. Ausgestattete Autodepot. Gesamtfl…
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Gewerbefläche in Burlatscha Balka, Ukraine
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Burlatscha Balka, Ukraine
20891. Verkauf von Grundstücken in Sauvignon 3. Wohnimmobilie Lustdorf. Grundstück von 15 Ac…
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Gewerbefläche in Kleinliebental, Ukraine
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Kleinliebental, Ukraine
Nein. Ich verkaufe ein Grundstück in Little Valley. Das Gebiet ist 7 Hektar. Kommunikation s…
$8,000
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