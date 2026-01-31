Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Gewerbeimmobilien in Rajon Tscherkassy, Ukraine

2 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche in Tscherkassy, Ukraine
Gewerbefläche
Tscherkassy, Ukraine
20275. Yuzhny, Grundstück von 4 Hektar, Vertrag für 49 Jahre, hat seinen eigenen Transformat…
$480,000
Gewerbefläche in Tscherkassy, Ukraine
Gewerbefläche
Tscherkassy, Ukraine
1310. Wir verkaufen ein Grundstück. Süd. Die Fläche beträgt 5,81 Hektar. Die rechte rechteck…
$400,000
