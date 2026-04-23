Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Hotel

Hotels in Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj, Ukraine

gewerbeimmobilien
10
3 immobilienobjekte total found
Hotel 1 100 m² in Karolino-Buhas, Ukraine
Hotel 1 100 m²
Karolino-Buhas, Ukraine
Fläche 1 100 m²
№ 2636. Wir bieten zum Verkauf ein Freizeitzentrum im Dorf an. Carolina Bugaz. Die erste Lin…
$650,000
Eine Anfrage stellen
Hotel 250 m² in Satoka, Ukraine
Hotel 250 m²
Satoka, Ukraine
Fläche 250 m²
37533 Ich werde ein Arbeits Erholungszentrum in Zatoka mit einem Grundstück verkaufen. In de…
$160,000
Eine Anfrage stellen
Hotel 50 m² in Karolino-Buhas, Ukraine
Hotel 50 m²
Karolino-Buhas, Ukraine
Fläche 50 m²
19481 Verkauf eines Ferienhauses in der Nähe des Meeres, Karolino-Bugaz. Wohnzustand. Gesamt…
$40,000
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen