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Gewerbeimmobilien in Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj, Ukraine

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Satoka
4
10 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 4 829 m² in Serhijiwka, Ukraine
Gewerbefläche 4 829 m²
Serhijiwka, Ukraine
Fläche 4 829 m²
Zu verkaufen ist ein wildes Kinderpension in einer ökologisch sauberen Zone, am Ufer des Sch…
$750,000
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Hotel 250 m² in Satoka, Ukraine
Hotel 250 m²
Satoka, Ukraine
Fläche 250 m²
37533 Ich werde ein Arbeits Erholungszentrum in Zatoka mit einem Grundstück verkaufen. In de…
$160,000
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Andere 5 400 m² in Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj, Ukraine
Andere 5 400 m²
Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj, Ukraine
Fläche 5 400 m²
Um zum Verkauf einer Wunderbasis im Herzen von Lebedivka zu gelangen, schüttelte auf einem G…
$3,22M
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Andere 950 m² in Satoka, Ukraine
Andere 950 m²
Satoka, Ukraine
Fläche 950 m²
Es scheint wie ein tolles Hotel mit perfektem Ruf in einem Resort Schloss. Das Objekt wird i…
$850,000
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Gewerbefläche 288 m² in Satoka, Ukraine
Gewerbefläche 288 m²
Satoka, Ukraine
Fläche 288 m²
37999. Fertiges Investitionsobjekt am Meer - ein Mini-Hotel im Resort-Bereich von Zatoki Wi…
$90,000
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Andere 1 690 m² in Satoka, Ukraine
Andere 1 690 m²
Satoka, Ukraine
Fläche 1 690 m²
Es ist bequem zu verkaufen, dass die Business-Basis im Herzen von Zatoki repariert wird - Vo…
$2,50M
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Hotel 1 100 m² in Karolino-Buhas, Ukraine
Hotel 1 100 m²
Karolino-Buhas, Ukraine
Fläche 1 100 m²
№ 2636. Wir bieten zum Verkauf ein Freizeitzentrum im Dorf an. Carolina Bugaz. Die erste Lin…
$650,000
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Gewerbefläche 3 400 m² in Bilhorod-Dnistrowskyj, Ukraine
Gewerbefläche 3 400 m²
Bilhorod-Dnistrowskyj, Ukraine
Fläche 3 400 m²
Ein aktives Fertigungsgeschäft mit Infrastruktur, das schwer von Grund auf aufzubauen ist: i…
$1,50M
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Gewerbefläche 5 969 m² in Serhijiwka, Ukraine
Gewerbefläche 5 969 m²
Serhijiwka, Ukraine
Fläche 5 969 m²
Zu verkaufen ist ein wildes Kinderpension in einer ökologisch sauberen Zone, am Ufer des Sch…
$850,000
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Hotel 50 m² in Karolino-Buhas, Ukraine
Hotel 50 m²
Karolino-Buhas, Ukraine
Fläche 50 m²
19481 Verkauf eines Ferienhauses in der Nähe des Meeres, Karolino-Bugaz. Wohnzustand. Gesamt…
$40,000
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Eigenschaftstypen in Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj

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