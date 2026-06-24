Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Bilgorod Dnistrovska miska gromada
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Bilgorod Dnistrovska miska gromada, Ukraine

;
1 immobilienobjekt total found
Haus in Bilhorod-Dnistrowskyj, Ukraine
Haus
Bilhorod-Dnistrowskyj, Ukraine
Fläche 211 m²
Ich gebe Ihnen ein modernes 2-stöckiges Haus mit einem Manrat auf Chebacci / Fonta. vol. (SC…
$295,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
BPS Consulting
Sprachen
English, Русский, Українська
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Bilgorod Dnistrovska miska gromada, Ukraine

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen