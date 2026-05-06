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Gewerbeimmobilien in Berezanska selisna gromada, Ukraine

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Gewerbefläche 200 000 m² in Rajon Mykolajiw, Ukraine
Gewerbefläche 200 000 m²
Rajon Mykolajiw, Ukraine
Fläche 200 000 m²
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