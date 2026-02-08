Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Gewerbeimmobilien in Baltska miska gromada, Ukraine

1 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche 5 000 m² in Balta, Ukraine
Gewerbefläche 5 000 m²
Balta, Ukraine
Fläche 5 000 m²
10111. Wir bieten zum Verkauf eine operative Bekleidungsfabrik in der Region Odessa. Mehrere…
$620,000
