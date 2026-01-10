Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Avangardivska selisna gromada
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Avangardivska selisna gromada, Ukraine

19 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 180 m² in Awanhard, Ukraine
Gewerbefläche 180 m²
Awanhard, Ukraine
Fläche 180 m²
16417 Ich verkaufe einen Platz in Vanguard. Es besteht aus 3 Kühlkammern mit einer Kapazität…
$348,000
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 5 674 m² in Awanhard, Ukraine
Gewerbefläche 5 674 m²
Awanhard, Ukraine
Fläche 5 674 m²
31174. Selling a complex of production and warehouse premises in the district of 7 km. Tota…
$750,000
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Awanhard, Ukraine
Gewerbefläche
Awanhard, Ukraine
№ 4529. . . Wir bieten zum Verkauf ein Fassadengrundstück auf dem 7 km langen Markt auf der …
$1,07M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 1 100 m² in Awanhard, Ukraine
Gewerbefläche 1 100 m²
Awanhard, Ukraine
Fläche 1 100 m²
№ 3599. . .Wir bieten zum Verkauf ein Zimmer mit kostenloser Nutzung in einem neuen Haus in …
$737,000
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 238 m² in Awanhard, Ukraine
Gewerbefläche 238 m²
Awanhard, Ukraine
Fläche 238 m²
8460. . . Ich werde Kapitallager in der Teplichnaya St. in Avangard verkaufen. Die Gesamtfl…
$88,060
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 90 m² in Awanhard, Ukraine
Gewerbefläche 90 m²
Awanhard, Ukraine
Fläche 90 m²
14087 Geräumige Geschäftsfläche zum Verkauf in der österreichischen Wohnanlage". Gesamtfläch…
$50,000
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 3 000 m² in Awanhard, Ukraine
Gewerbefläche 3 000 m²
Awanhard, Ukraine
Fläche 3 000 m²
21597. Betriebskomplex für die Herstellung von Wurst. Grundstück 1,35 Hektar. Es gibt ein St…
$1,60M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Prylymanske, Ukraine
Gewerbefläche
Prylymanske, Ukraine
10326. . . Wir bieten ein Grundstück zum Verkauf in Prilimansky an. Die Gesamtfläche von 1,6…
$155,000
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Prylymanske, Ukraine
Gewerbefläche
Prylymanske, Ukraine
Nr. 1048. ..Wir bieten ein Grundstück vor dem Wasserpark der Stadt zu verkaufen. Prilimansky…
$14,000
Eine Anfrage stellen
Moya7yaMoya7ya
Gewerbefläche in Prylymanske, Ukraine
Gewerbefläche
Prylymanske, Ukraine
Nr. 6629 Ich verkaufe ein Fassadengrundstück von 7 Kilometern. Die Gesamtfläche von 89 Hekta…
$90,000
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Awanhard, Ukraine
Gewerbefläche
Awanhard, Ukraine
24739 Verkauf einer Fassade Grundstück in Avangard. Die Gesamtfläche beträgt 40 Hektar. Erst…
$170,000
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Prylymanske, Ukraine
Gewerbefläche
Prylymanske, Ukraine
7996. . . Wir bieten ein Fassadenland im Dorf Prom Market "7 KM" zum Verkauf an". Die Gesamt…
$5,10M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 3 332 m² in Awanhard, Ukraine
Gewerbefläche 3 332 m²
Awanhard, Ukraine
Fläche 3 332 m²
8459 . . . Ich werde den Kapitalkomplex der Lagereinrichtungen auf der Straße verkaufen. Gew…
$1,23M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 1 000 m² in Awanhard, Ukraine
Gewerbefläche 1 000 m²
Awanhard, Ukraine
Fläche 1 000 m²
№ 1287. . . Wir bieten zum Verkauf einen Lagerkomplex auf dem 7 km langen Markt auf der Stra…
$230,000
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Prylymanske, Ukraine
Gewerbefläche
Prylymanske, Ukraine
9252. . . Wir bieten zum Verkauf ein Land von 7 km. Die Gesamtfläche von 8 Hektar. Die richt…
$27,000
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Awanhard, Ukraine
Gewerbefläche
Awanhard, Ukraine
9302. Es wird zum Verkauf ein Grundstück in der Nähe von 7 km angeboten. Die Gesamtfläche vo…
$760,000
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 16 000 m² in Awanhard, Ukraine
Gewerbefläche 16 000 m²
Awanhard, Ukraine
Fläche 16 000 m²
19119. Eine große Fläche zum Verkauf in der Fläche von 7 km. Die Fläche des Gebiets beträgt …
$3,70M
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche 2 400 m² in Awanhard, Ukraine
Gewerbefläche 2 400 m²
Awanhard, Ukraine
Fläche 2 400 m²
31177. Selling a complex of production and warehouse premises in the district of 7 km. Tota…
$370,000
Eine Anfrage stellen
Gewerbefläche in Awanhard, Ukraine
Gewerbefläche
Awanhard, Ukraine
№ 3077. Wir bieten ein Grundstück im Stadtteil Avangarda an der Umgehungsstraße zum Verkauf…
$280,000
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen