  2. Ukraine
  3. Askivska silska gromada
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Askivska silska gromada, Ukraine

1 immobilienobjekt total found
Haus 4 zimmer in Trojizke, Ukraine
Haus 4 zimmer
Trojizke, Ukraine
Zimmer 4
Fläche 120 m²
Stockwerk 1/1
$38,000
Immobilienangaben in Askivska silska gromada, Ukraine

