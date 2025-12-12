Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Zeytinburnu
  4. Langfristige Vermietung
  5. Wohnung
  6. Meerblick

Monatliche Miete für wohnungen mit Meerblick in Zeytinburnu, Türkei

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 6 zimmer in Zeytinburnu, Türkei
Wohnung 6 zimmer
Zeytinburnu, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 319 m²
Stockwerk 4/16
Luxuriös möblierte 5-Schlafzimmer-Wohnung zur Miete im Yedi Mavi-Projekt, Istanbul Die Wohnu…
$10,621
pro Monat
Eine Anfrage stellen
