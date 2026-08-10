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Wohnungen mit Bergblick kaufen in Yomra, Türkei

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3 Zimmer
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4 Zimmer
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3 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Yomra, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Yomra, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 142 m²
Etagenzahl 10
Natur, Meer und Talblick Wohnungen in Kaşüstü Trabzon Die Wohnungen befinden sich im Stadtte…
$157,231
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Wohnung 5 zimmer in Yomra, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Yomra, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Etagenzahl 10
Natur, Meer und Talblick Wohnungen in Kaşüstü Trabzon Die Wohnungen befinden sich im Stadtte…
$174,572
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Wohnung 4 zimmer in Yomra, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Yomra, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
Etagenzahl 10
Beeindruckendes Meerblick-Familienkonzept-Wohnung in Yomra Trabzon Die Wohnung befindet sich…
$173,416
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