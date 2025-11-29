Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Yenişehir
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Bergblick

Wohnungen mit Bergblick kaufen in Yenişehir, Türkei

Wohnung 4 zimmer in Yenişehir, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Yenişehir, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 265 m²
Stockwerk 25/25
Stilvolle Wohnungen in der Nähe der sozialen Einrichtungen in Mersin Yenişehir Der Stadtteil…
$427,822
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Yenişehir, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Yenişehir, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Stockwerk 25/25
Stilvolle Wohnungen in der Nähe der sozialen Einrichtungen in Mersin Yenişehir Der Stadtteil…
$324,635
Eine Anfrage stellen
