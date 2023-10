Yalikavak, Türkei

von €850,000

Wir bieten Villen mit Swimmingpools und Parkplätzen. Die Residenz mit Meerblick verfügt über einen Strand, einen Yachthafen und ein Meerestaxi, ein Restaurant und einen Concierge-Service, einen Fitnessraum, einen 92 m2 großen Innenpool und Kinder. Verein, ein Spa-Zentrum. Lage und nahe gelegene Infrastruktur Das Anwesen befindet sich in einer ruhigen und malerischen Gegend am Ufer der Bucht. Yalikavak gilt als einer der besten Orte von Bodrum. Es ist in perfekter Lage für ein Ferienhaus oder eine Investition für den Ferienvermietungsmarkt.