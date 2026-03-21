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Wohnungen mit Terrasse in Tuzla, Türkei

1 Zimmer
5
2 Zimmer
8
3 Zimmer
7
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 5 zimmer in Hastane Sokagi, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Hastane Sokagi, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 161 m²
Stockwerk 3/3
$16,86M
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