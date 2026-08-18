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Wohnungen am Meer in Tuzla, Türkei

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1 Zimmer
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3 immobilienobjekte total found
Zimmer 3 zimmer in Tuzla, Türkei
Zimmer 3 zimmer
Tuzla, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
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$184,000
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Zimmer 2 zimmer in Tuzla, Türkei
Zimmer 2 zimmer
Tuzla, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 91 m²
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$128,000
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Zimmer 4 zimmer in Tuzla, Türkei
Zimmer 4 zimmer
Tuzla, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 235 m²
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$572,000
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