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Langfristige Miete von Geschäfte in Trabzon, Türkei

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Geschäft 30 m² in Ortahisar, Türkei
Geschäft 30 m²
Ortahisar, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 30 m²
Stockwerk 1
Mietgeschäft in einer belebten Straße in Beşirli Dieses Geschäft befindet sich im Stadtteil …
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