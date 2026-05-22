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Langfristige Miete von wohnungen in Trabzon, Türkei

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Ortahisar, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Stockwerk 6/8
Brandneue 2-Schlafzimmer-Mietwohnung in den 1461 Residences in Çukurçayır, Trabzon Diese 2-S…
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