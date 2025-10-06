Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Termal
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Garten

Wohnung mit Garten kaufen in Termal, Türkei

1 Zimmer
5
3 Zimmer
3
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Termal, Türkei
Wohnung 1 Schlafzimmer
Termal, Türkei
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Entdecken Sie Ihre Investment Haven in Termal, Yalova! Diese außergewöhnlichen Eigenschaften…
$283,699
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen