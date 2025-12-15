Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Sur
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Terrasse

Villen mit Terrasse in Sur, Türkei

3 immobilienobjekte total found
Villa 9 zimmer in Sur, Türkei
Villa 9 zimmer
Sur, Türkei
Zimmer 9
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 550 m²
Etagenzahl 3
$33,44M
Eine Anfrage stellen
Villa 7 zimmer in Sur, Türkei
Villa 7 zimmer
Sur, Türkei
Zimmer 7
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 400 m²
Etagenzahl 2
$16,77M
Eine Anfrage stellen
Villa 11 zimmer in Sur, Türkei
Villa 11 zimmer
Sur, Türkei
Zimmer 11
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 450 m²
Etagenzahl 3
$21,24M
Eine Anfrage stellen
Sky ApartmentsSky Apartments
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen