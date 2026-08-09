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Wohnungen mit Bergblick kaufen in Sultangazi, Türkei

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2 Zimmer
8
3 Zimmer
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4 Zimmer
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3 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Sultangazi, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Sultangazi, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Etagenzahl 10
Wohnungen in einem umfangreichen Projekt in İstanbul Sultangazi Diese Wohnungen befinden sic…
$401,045
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Wohnung 5 zimmer in Sultangazi, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Sultangazi, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 204 m²
Etagenzahl 10
Wohnungen in einem umfangreichen Projekt in İstanbul Sultangazi Diese Wohnungen befinden sic…
$682,103
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Wohnung 4 zimmer in Sultangazi, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Sultangazi, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 151 m²
Etagenzahl 10
Wohnungen in einem umfangreichen Projekt in İstanbul Sultangazi Diese Wohnungen befinden sic…
$539,902
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