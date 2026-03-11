Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnungen mit Terrasse in Sultanbeyli, Türkei

2 Zimmer
7
3 Zimmer
6
4 Zimmer
3
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 4 zimmer in Sultanbeyli, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Sultanbeyli, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 153 m²
Etagenzahl 11
Wohnsiedlung – Sultanbeyli, Istanbul, Türkei
$341,963
Eine Anfrage stellen
