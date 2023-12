Sirapinar Mahallesi, Türkei

von €421,147

Das Projekt ist nur wenige Gehminuten von der U-Bahnstation und den Geschäften entfernt. Es gibt 13 Blöcke mit Wohnungen und 60% Landschaftsfläche auf dem Gelände. Geräumige Wohnungen mit 1-4 Schlafzimmern und Balkonen. Das Projekt verfügt über einen großen Park, ein Einkaufszentrum, Schulen, Cafés und Restaurants, Spiel- und Sportbereiche, Jogging- und Radwege. Geeignet für Investitionen und persönlichen Aufenthalt. Lage und nahe gelegene Infrastruktur Das Projekt befindet sich in einer sauberen, grünen, neuen und familienfreundlichen Gegend, abseits von Trubel, Aber mit einer schicken Verkehrsinfrastruktur in der komfortabelsten Anbindung an das Nachtleben und das Geschäftsleben Istanbuls. Eine Besonderheit des Komplexes ist, dass er eine 15-minütige Fahrt vom türkischen Megaprojekt International Financial Center entfernt ist. Sabiha Gokcen Flughafen - 25 Minuten Atatürk Flughafen - 45 min Dritter internationaler Flughafen - 5 min