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Wohnungen am See in Sincan, Türkei

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3 Zimmer
3
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Sincan, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Sincan, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 71 m²
Etagenzahl 49
Wohnsiedlung – Ankara (city), Ankara, Türkei
$249,803
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