Miete Zweifamilienhäuser pro Tag in Türkei

2 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 3 zimmer in Milas, Türkei
Doppelhaus 3 zimmer
Milas, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 136 m²
Etagenzahl 3
Bietet ein echtes Resort-Lifestyle ganzjährig mit einer ganzen Reihe von Dienstleistungen un…
$469
pro Nacht
Privatverkäufer
Sprachen
Русский
Doppelhaus 4 zimmer in Milas, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Milas, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 136 m²
Etagenzahl 3
Dies ist ein einzigartiger Ort an der ersten Küste, wo Sie eine moderne und geräumige Ferien…
$469
pro Nacht
Privatverkäufer
Sprachen
Русский
