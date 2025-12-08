Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Serik
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Terrasse

Häuser mit Terrasse in Serik, Türkei

villen
58
reihenhäuser
4
duplexes
12
1 immobilienobjekt total found
Villa 4 zimmer in Serik, Türkei
Villa 4 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
$7,28M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen