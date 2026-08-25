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Wohnungen mit Bergblick kaufen in Serik, Türkei

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4 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Serik, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Stockwerk 2
Wohnungen in einer Anlage mit Pool in zentraler Lage in Belek Belek, eines der renommiertest…
$200 498
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Wohnung 3 zimmer in Serik, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Etagenzahl 4
Möblierte 2-Schlafzimmer-Gartenwohnung in einem zentralen Komplex mit Pool in Belek Die Wohn…
$166 241
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Wohnung 3 zimmer in Serik, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 1/8
Wohnungen mit 2 und 3 Schlafzimmern und sozialen Einrichtungen in einer geschlossenen Wohnan…
$135 421
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Wohnung 3 zimmer in Serik, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Serik, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 94 m²
Etagenzahl 3
Vollständig möblierte 2-Schlafzimmer-Wohnung im Erdgeschoss in einer Wohnanlage mit Pool in …
$165 230
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