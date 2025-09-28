Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Şavşat
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Garage

Villen mit Garage in Şavşat, Türkei

1 immobilienobjekt total found
Villa 5 zimmer in Obakoy, Türkei
Villa 5 zimmer
Obakoy, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Stockwerk 1/2
Für die Bürgerschaft Für Investitionen Was Sie bekommen: Luxusvillen in den Bergen von Oba…
$649,217
