Häuser am Meer in Sapanca, Türkei

villen
4
1 immobilienobjekt total found
Villa 4 zimmer in Sapanca, Türkei
Villa 4 zimmer
Sapanca, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 277 m²
Etagenzahl 3
Villen mit Blick auf den Sapanca-See in einer Anlage in Sakarya. Die privaten Poolvillen bef…
$630,516
