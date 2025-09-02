Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Refahiye
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garten

Haus mit Garten kaufen in Refahiye, Türkei

1 immobilienobjekt total found
Haus 6 Schlafzimmer in Camdibi, Türkei
Haus 6 Schlafzimmer
Camdibi, Türkei
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 356 m²
Willkommen in einem außergewöhnlichen Lebenserlebnis in Kocaeli. Dieses exquisite Anwesen um…
$1,26M
