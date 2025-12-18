Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Pendik
  4. Wohnimmobilien
  5. Doppelhaus
  6. Meerblick

Duplexes am Meer in Pendik, Türkei

Doppelhaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Doppelhaus 5 zimmer in Pendik, Türkei
Doppelhaus 5 zimmer
Pendik, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 224 m²
Etagenzahl 8
Wohnungen in der Nähe von Marmaray und dem Flughafen in Pendik Pendik in Istanbul zeichnet s…
$759,858
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen