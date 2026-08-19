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Berghütte kaufen in Ortahisar, Türkei

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4 immobilienobjekte total found
Villa 6 zimmer in Ortahisar, Türkei
Villa 6 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 275 m²
Schicke und geräumige Villen in einer Anlage in Ortahisar Trabzon Die Villen liegen im Viert…
$344,919
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Villa 5 zimmer in Ortahisar, Türkei
Villa 5 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 343 m²
Etagenzahl 3
Elegante Häuser in einer umfangreichen Anlage in Trabzon Ortahisar Die eleganten Häuser befi…
$704,886
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Haus 6 zimmer in Ortahisar, Türkei
Haus 6 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 491 m²
Etagenzahl 3
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$739,609
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Villa 5 zimmer in Ortahisar, Türkei
Villa 5 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Villen in Trabzon Ortahisar, umgeben von Natur und in Gehweite der Hauptstraße …
$950,264
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