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Duplexes am Meer in Ortahisar, Türkei

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1 immobilienobjekt total found
Doppelhaus 7 zimmer in Ortahisar, Türkei
Doppelhaus 7 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 320 m²
Etagenzahl 8
Wohnungen mit Terrassen in ruhiger und komfortabler Lage in Trabzon Yalıncak Die Wohnungen b…
$413,494
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