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Wohnungen am Meer in Ortahisar, Türkei

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1 Zimmer
6
2 Zimmer
6
3 Zimmer
7
4 Zimmer
6
25 immobilienobjekte total found
Wohnung 5 zimmer in Ortahisar, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 255 m²
Stockwerk 5/5
4-Schlafzimmer- Wohnungen mit Meerblick in Trabzon in einem prestigeträchtigen Komplex Akyaz…
$260,426
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Wohnung 4 zimmer in Ortahisar, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Etagenzahl 7
Wohnungen mit Meerblick und separater Küche in Yalıncak Die Wohnungen befinden sich in Yalın…
$150,572
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Wohnung 3 zimmer in Ortahisar, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Etagenzahl 8
Stilvolle Investment-Wohnungen mit erschwinglichen Zahlungsoptionen in Yalıncak Trabzon Die …
$107,717
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Wohnung 1 zimmer in Ortahisar, Türkei
Wohnung 1 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Etagenzahl 11
Meerblick-Wohnungen mit Moderner Architektur in Ortahisar Yalıncak Diese eleganten und moder…
$104,242
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Wohnung 2 zimmer in Ortahisar, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Etagenzahl 6
Investmentwohnungen in der Nähe des Flughafens in Trabzon Ortahisar Die Wohnungen befinden s…
$72,970
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Wohnung 4 zimmer in Ortahisar, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 133 m²
Etagenzahl 6
Wohnungen zum Verkauf im ersten Vor-Ort-Projekt in Ortahisar Konaklar Konaklar ist ein Viert…
$134,264
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TekceTekce
Wohnung 5 zimmer in Ortahisar, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 202 m²
Etagenzahl 8
Wohnungen mit Terrassen in ruhiger und komfortabler Lage in Trabzon Yalıncak Die Wohnungen b…
$244,390
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Wohnung 4 zimmer in Ortahisar, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Etagenzahl 7
Wohnungen mit 3 Schlafzimmern und Meerblick in Trabzon Ortahisar Die Wohnungen in Trabzon be…
$156,363
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Wohnung 3 zimmer in Ortahisar, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Etagenzahl 6
Investmentwohnungen in der Nähe des Flughafens in Trabzon Ortahisar Die Wohnungen befinden s…
$120,301
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Wohnung 4 zimmer in Ortahisar, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 185 m²
Etagenzahl 10
Wohnungen in einer Ruhigen Nachbarschaft Ideal für Familien in Trabzon Ortahisar Die Wohnung…
$143,436
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Wohnung 5 zimmer in Ortahisar, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 223 m²
Etagenzahl 5
Geräumige Wohnungen zum Verkauf in einer Anlage in Bostancı Luxuriöse Wohnungen, die mit der…
$238,599
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Wohnung 5 zimmer in Ortahisar, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Etagenzahl 7
Wohnungen mit Meerblick und separater Küche in Yalıncak Die Wohnungen befinden sich in Yalın…
$177,212
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Wohnung 5 zimmer in Ortahisar, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 198 m²
Etagenzahl 6
Stilvolle Wohnungen in der Nähe des Flughafens in Trabzon Ortahisar Die stilvollen Wohnungen…
$219,915
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Wohnung 2 zimmer in Ortahisar, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 60 m²
Etagenzahl 6
Wohnungen zum Verkauf mit Ratenzahlungsplänen in Trabzon Ortahisar Die zum Verkauf stehenden…
$76,923
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Wohnung 3 zimmer in Ortahisar, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Etagenzahl 6
Wohnungen zum Verkauf mit Ratenzahlungsplänen in Trabzon Ortahisar Die zum Verkauf stehenden…
$97,226
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Wohnung 2 zimmer in Ortahisar, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Etagenzahl 6
Investitionswohnungen in einem wachsenden Gebiet von Trabzon Ortahisar Zum Verkauf stehende …
$71,139
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Wohnung 2 zimmer in Ortahisar, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Etagenzahl 6
Investment Wohnungen in der Nähe des Flughafens in Trabzon Ortahisar Diese neu gebauten Wohn…
$71,219
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Wohnung 2 zimmer in Ortahisar, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Etagenzahl 8
Stilvolle Investment-Wohnungen mit erschwinglichen Zahlungsoptionen in Yalıncak Trabzon Die …
$73,453
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Wohnung 3 zimmer in Ortahisar, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Etagenzahl 6
Investment Wohnungen in der Nähe des Flughafens in Trabzon Ortahisar Diese neu gebauten Wohn…
$119,277
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Wohnung 4 zimmer in Ortahisar, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Etagenzahl 9
Familienfreundliche Wohnungen in einem Komplex in Yalıncak, Trabzon Die Wohnungen befinden s…
$119,980
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Wohnung 2 zimmer in Ortahisar, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Etagenzahl 11
Meerblick-Wohnungen mit Moderner Architektur in Ortahisar Yalıncak Diese eleganten und moder…
$135,515
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Wohnung 5 zimmer in Ortahisar, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 196 m²
Etagenzahl 5
3- und 4-Schlafzimmer-Wohnungen mit separater Küche in Ortahisar Beşirli, Trabzon Die Wohnun…
$187,636
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Wohnung 4 zimmer in Ortahisar, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 176 m²
Etagenzahl 5
3- und 4-Schlafzimmer-Wohnungen mit separater Küche in Ortahisar Beşirli, Trabzon Die Wohnun…
$166,788
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Wohnung 4 zimmer in Ortahisar, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Etagenzahl 6
Investmentwohnungen in der Nähe des Flughafens in Trabzon Ortahisar Die Wohnungen befinden s…
$179,528
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Wohnung 3 zimmer in Ortahisar, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Etagenzahl 11
Meerblick-Wohnungen mit Moderner Architektur in Ortahisar Yalıncak Diese eleganten und moder…
$165,629
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