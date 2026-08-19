Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Ortahisar
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Bergblick

Wohnungen mit Bergblick kaufen in Ortahisar, Türkei

;
1 Zimmer
6
2 Zimmer
6
3 Zimmer
7
4 Zimmer
6
4 immobilienobjekte total found
Wohnung 5 zimmer in Ortahisar, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 255 m²
Stockwerk 5/5
4-Schlafzimmer- Wohnungen mit Meerblick in Trabzon in einem prestigeträchtigen Komplex Akyaz…
$260,426
Eine Anfrage stellen
Wohnung 5 zimmer in Ortahisar, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 223 m²
Etagenzahl 5
Geräumige Wohnungen zum Verkauf in einer Anlage in Bostancı Luxuriöse Wohnungen, die mit der…
$238,599
Eine Anfrage stellen
Wohnung 5 zimmer in Ortahisar, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 196 m²
Etagenzahl 5
3- und 4-Schlafzimmer-Wohnungen mit separater Küche in Ortahisar Beşirli, Trabzon Die Wohnun…
$187,636
Eine Anfrage stellen
DD CO DEDD CO DE
Wohnung 4 zimmer in Ortahisar, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Ortahisar, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 176 m²
Etagenzahl 5
3- und 4-Schlafzimmer-Wohnungen mit separater Küche in Ortahisar Beşirli, Trabzon Die Wohnun…
$166,788
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen