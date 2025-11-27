Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Odunpazarı
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Terrasse

Wohnungen mit Terrasse in Odunpazarı, Türkei

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 5 zimmer in Odunpazarı, Türkei
Wohnung 5 zimmer
Odunpazarı, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 265 m²
$9,25M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen