Duplexes mit Terrasse in Nilufer, Türkei

In dieser Region wurden keine Objekte gefunden. Seien Sie der Erste, der sein Objekt auf unserer Plattform einstellt
Einen kostenlosen Suchauftrag abschicken
Penthouse 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
Wohnungen mit Stadtblick zum Verkauf in einem Komplex mit einem einzigen Block und Aktivität…
$412,073
Villa 6 zimmer in Bogazici, Türkei
Villa 6 zimmer
Bogazici, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 280 m²
Etagenzahl 3
Freistehende Villa mit 5 Schlafzimmern und Endlospool in Bodrum zu verkaufen Die freistehend…
$676,938
Wohnung 4 zimmer in Beşikdüzü, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Beşikdüzü, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 121 m²
Etagenzahl 7
3+1 Wohnungen in der Nähe des Aquaparks mit Großzügigen Nutzflächen in Beşikdüzü Die Wohnung…
$87,518
Wohnung 4 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 159 m²
Geräumige Wohnungen mit Meerblick in einem Komplex mit umfassenden Annehmlichkeiten in Alany…
$528,629
Villa 5 zimmer in Dosemealti, Türkei
Villa 5 zimmer
Dosemealti, Türkei
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 395 m²
Etagenzahl 2
$45,76M
Wohnung 4 zimmer in Ikbal Sokak, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Ikbal Sokak, Türkei
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 115 m²
Stockwerk 3/5
$5,34M
Wohnung 4 zimmer in Beylikduzu, Türkei
Wohnung 4 zimmer
Beylikduzu, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 198 m²
Etagenzahl 15
Luxuriöse Wohnungen mit hohem Investitionswert in der Nähe des Yachthafens in Beylikdüzü, Is…
$256,662
Penthouse 4 zimmer in Fethiye, Türkei
Penthouse 4 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Etagenzahl 2
Modern gestaltete Wohnungen in zentraler Lage in Hisarönü, Fethiye Fethiye liegt in Muğla un…
$330,857
Wohnung 2 zimmer in Aksu, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Aksu, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
Etagenzahl 8
Wohnungen in einem Projekt mit Pool und Zahlungsplänen in Altıntaş Die Wohnungen befinden si…
$130,686
Wohnung 3 zimmer in Goker Sokagi, Türkei
Wohnung 3 zimmer
Goker Sokagi, Türkei
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 152 m²
Stockwerk 4/9
1 Projektname Premium Life Design Exklusive Luxuswohnungen Meerblick Maltepe Istanbul provi…
Preis auf Anfrage
Doppelhaus 4 zimmer in Fethiye, Türkei
Doppelhaus 4 zimmer
Fethiye, Türkei
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Stockwerk 3/3
Maisonette-Wohnung in Strandnähe und mit allen Annehmlichkeiten in Fethiye, Muğla Fethiye li…
$226,051
Wohnung 2 zimmer in Muratpasa, Türkei
Wohnung 2 zimmer
Muratpasa, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
Wohnungen mit Meer- und Stadtblick zum Verkauf in Alanya Konaklı Der Stadtteil Konaklı in Al…
$163,288
