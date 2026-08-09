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Duplexes mit Bergblick kaufen in Nilufer, Türkei

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1 immobilienobjekt total found
Doppelhaus 6 zimmer in Nilufer, Türkei
Doppelhaus 6 zimmer
Nilufer, Türkei
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 385 m²
Stockwerk 7/9
Wohnungen in Bursa Nilüfer in einer Renommierten Wohnanlage Das Viertel Odunluk in Nilüfer, …
$721,411
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