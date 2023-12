Kvartira 1 1 na zavershayuschey stadii stroitelstva v rayone Oba

Alanya, Türkei

von €165,567

Kapitulation vor: 2023

Elite-Apartments abseits des Trubels mit Meerblick. Der Komplex bietet 38 Apartments mit Plänen 1 + 1 mit einer Fläche von 50m2. Die Apartments schmücken die Premium-Klasse: Bodenbeläge aus Granit, eingebaute Designermöbel in Küchen und Badezimmern, Duschen und Sanitär von berühmten Herstellern, hochwertige Eingangs- und Innentüren. Die interne Infrastruktur des Komplexes in Struktur und Vielfalt ähnelt einem Fünf-Sterne-Hotel und umfasst: einen Außenpool mit Loungebereich, einen Innenpool, eine SPA-Zone mit Sauna, einen Whirlpool und ein Dampfbad sowie ein Fitnesscenter , ein Café mit einer Bar, Schönheitssalon, Ruhebereiche und Grill, offener Parkplatz. Die Nähe zum Stadtzentrum macht das Projekt für einen dauerhaften Aufenthalt und eine Erholung attraktiv und erhöht auch die Nachfrage nach Mietobjekten erheblich. WIRTSCHAFTLICHER VORAUS: - Kommission 0%; - Kapitalrendite; - Zinsfreier Ratenzahlungsplan; - Hohe Nachfrage nach Mietern; - Nur zuverlässige Entwickler; - Ein sicherer Deal. WARUM ALLES MIT UNS ARBEITET: - Wir garantieren sichere Transaktionen mit voller rechtlicher Unterstützung. - Wir werden für Sie die vielversprechendsten Objekte für Investition und Leben auswählen. - Erzählen wir Ihnen alles über den Immobilienmarkt, über das Leben in der Türkei. - Wir führen eine kostenlose Beratung durch und sparen Zeit, um geeignete Optionen und Kaufmöglichkeiten zu finden. - Wir werden Immobilien KOSTENLOS auswählen. Wir werden alle Feinheiten des Erwerbs von Immobilien in der Türkei erzählen. Schreiben oder anrufen, alle Ihre Fragen beantworten!