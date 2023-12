Kvartira planirovki 1 1 v stroyaschemsya zhilom komplekse

Über den Komplex

Wohnung zum Verkauf in Tosmur.Planungswohnung 1 + 1, Gesamtfläche 60 m2, Entfernung zum Meer 500 Meter. Perfekte Option in der Nähe des Zentrums: Tosmur ist das alte Viertel von Alanya, Nur 4 km von seinem historischen Zentrum, Hafen und seiner Festung entfernt. Die gesamte Infrastruktur in Tosmur befindet sich in der Nähe. Es gibt Geschäfte, Supermärkte, Bäckereien, Cafés. A in der Nachbarregion von Oba ist das wichtigste Krankenhaus, Einkaufszentrum, Fachgeschäfte für Ausrüstung, Bau- und Haushaltswaren, Bekleidungsboutiquen, Büros von Unternehmen, Dienstleistungen. Immobilienpreise in Tosmur sind immer gerechtfertigt, es ist das Zentrum von Alanya, das in jeder Hinsicht bequem ist. Im Verkauf gibt es selten Wohnungen in neuen Häusern, dies ist ein kleines Gebiet, sehr praktisch zum Wohnen oder zur saisonalen Erholung. Die Sekundärseite in Tosmur zeichnet sich durch günstige Layouts, einen großen Platz sowie geräumige Komplexbereiche aus. Der Strand in Tosmur ist in jeder Hinsicht ausgezeichnet: Es gibt Blick auf die Festung und das Zentrum, sanften Eintritt ins Meer, kleine Kieselsteine usw, keine Steinplatten.