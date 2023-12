Novyy zhiloy i gostinichnyy kompleks ryadom s metro - rayon Bashakshehir

Avsallar, Türkei

von €96,500

Kapitulation vor: 2023

Avsallar liegt an der Straße zum Flughafen Antalya, 25 km von Alanya entfernt. Obwohl es genügend städtische Lebensmöglichkeiten gibt, trat es mit seiner Natur und sauberen Luft in den Vordergrund. Es ist eine umweltfreundliche Gegend mit dem weltberühmten Strand von Injekum. Das frischeste Obst, Gemüse und Naturprodukte finden Sie sowohl in Geschäften als auch auf Märkten, die an bestimmten Wochentagen geöffnet sind. Im Zentrum von Avsallar gibt es Krankenhäuser, Kliniken, Apotheken, Tierkliniken und Zahnkliniken. Zweigniederlassungen internationaler Frachtunternehmen sind ebenfalls zu Fuß vom im Bau befindlichen Projekt entfernt. Es ist ein sehr beliebtes Gebiet für Investitionen sowie für ein ruhiges tägliches Leben in der Natur. Der Wohnkomplex befindet sich auf einer Gesamtfläche von 1468 m ² und ist von Natur aus von Panoramasorten umgeben. Um eine angenehme Zeit zu haben, verfügt der Komplex über einen Außenpool, eine Sauna, einen Fitnessraum sowie einen Kinderspielplatz im Innen- und Außenbereich. Das Projekt liegt nur 1 km vom Zentrum von Avsallar, 25 km vom Zentrum von Alanya und 1,3 km vom Strand entfernt. Darüber hinaus ist das Projekt nur wenige Gehminuten von Filialisten wie Migros, Carrefour, A101 und Bim entfernt. Die Gesamtzahl der Wohnungen beträgt 21, plant 1 + 1 und 2 + 1. Die Fertigstellung ist für Januar 2023 geplant. Anfänglicher Beitrag 40%, Möglichkeit von Ratenzahlungen für den verbleibenden Betrag bis zum Ende des Baus.