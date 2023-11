Bolshaya kvartira 1 1 samyy masshtabnyy kompleks Alanii

Mahmutlar, Türkei

von €126,000

Diese hellen Apartments an vorderster Front wurden für einen modernen und komfortablen Lebensstil konzipiert und befinden sich in der Nähe aller sozialen Annehmlichkeiten, Cafés und Märkte. Das neu erbaute Projekt in Alanya Mahmutlar befindet sich in der ersten Linie zum Strand. Die Gegend ist bekannt als schöne Strände, klares Meerwasser, internationale und türkische Restaurants. Diese Vorteile machen die Gegend charmant. Diese zum Verkauf stehenden Alanya-Apartments der ersten Linie sind von sozialen Annehmlichkeiten wie Strandwanderwegen, Cafés, öffentlichen Verkehrsmitteln und Ärzten umgeben. Der Flughafen Alanya liegt nur 25 km von der Wohnung und dem Shuttlebus entfernt, die vor dem Projekt stehen. Das Wohnprojekt besteht aus 2 Blöcken und 124 Apartments. Der Komplex verfügt über umfassende Einrichtungen wie Innen- und Außenpools, 24-Stunden-Sicherheitsdienst, Gärtner, Hausmeister, WLAN-Internetverbindung, finnische Sauna, Sonnenterrassen, Fitnesscenter, Kinderbecken, Kinderspielplatz, Generator, Feuerleiter und Dampfbad. - Aquapark - Schwimmbad - Billard - Spielplatz - Kinderbecken - Innenpool - Tischtennis - Außenparkplatz - Sicherheit - Garten - Sauna - Fitnessstudio - Hamam - Elektrischer Generator