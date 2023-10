Exodus Riverside Residence

Alanya, Türkei

von €220,000

Kapitulation vor: 2023

Stay Property bietet neue Apartments im Zentrum von Alanya. Die folgenden Layouts werden in der Wohnanlage vorgestellt: 1 + 1, 3 + 1. Die Fläche der Apartments beträgt 49 bis 109 Quadratmeter. Die Entfernung zum Meer beträgt 1300 Meter. Moderne neue Unterkünfte im Zentrum von Alanya sind das prestigeträchtigste Anwesen des Resorts. Grundlage des Wohnungsbestandes der zentralen Mikrobezirke sind Hotels und einfache türkische Häuser. Und Wohnungen in Neubauten des Resort-Typs im Zentrum von Alanya werden in der Regel bereits vor Inbetriebnahme des Hauses verkauft. Fertigwohnungen in neuen Häusern werden immer geschätzt und nur wenige. Eine seltene Immobilienoption, wenn alles perfekt ist - sowohl der Ort als auch der Strand und die Wahl der Unterhaltung. Das Zentrum von Alanya befindet sich in dem Teil, in dem die Halbinsel die berühmte Festung umgibt. Im Westen erstreckt sich der beliebte Strand von Cleopatra, auch das Gebiet in seiner Nähe genannt, und im Osten — ein breiter Strand von Keikubata im Herzen der Stadt. Die Straßen sind mit zahlreichen Geschäften und anderem Handel übersät. Hier finden Sie alles für Leben und Erholung. Alanya ist multinational und das Stadtzentrum hat seinen eigenen Charme, es ist eine säkulare türkische Stadt. Das Prestige des Resorts wächst jedes Jahr.