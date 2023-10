Exodus Premium Town

Tirilar Mahallesi, Türkei

von €320,000

Die Wohnung befindet sich auf 2 Etagen und ist in sehr gutem Zustand, da der Eigentümer sie seit dem Kauf jedes Jahres regelmäßig gepflegt und renoviert hat. 3/4 Schlafzimmer ( Schlafzimmer Nr. 4 wurde in ein kleines gemütliches Wohnzimmer / Büro ) ( geändert. Wenn Sie 4 Schlafzimmer wünschen, kann dies später leicht geändert werden. ) 2 Küchen, eines auf jeder Etage2 schöne Wohnzimmer mit einzigartigen Möbeln im kraftvollen Stil2 Badezimmer3 Balkone und 1 TerrasseBemalte hübsche WändeOak Parkett in Schlafzimmern, Wohnzimmern und Flur. Fliesen in der Küche, Bad und Balkon sowie auf der Terrasse, Das ist voll 24m2 und teilweise überdacht. Neu verlegte Membran und Fliesen auf der Terrasse. Im 3. Stock befindet sich eine schöne bemalte Gipsdecke mit schönen Dekorationen. Holzdecke auf 4 Etagen3 Balkone sind glasiert dunkles Glas und aus der Sicht abgeschirmt, aber nicht die Ansicht. Im Inneren befinden sich Bildschirmvorhänge und schöne Lattenvorhänge sowie Lampen und Scheinwerfer in der Decke. Externe elektrische Sonnenschutz im Wohnzimmer. Klimaanlage / Wärmepumpe in 5 Zimmern. In diesem Jahr wurden 2 Einheiten neu gekauft. Wasserwärme in allen Zimmern in Innenräumen und ein schönes "Englisch" elektrischer Kamin, der auch Wärme liefert Warmwasser aus der Solarheizung auf dem Dach mit zusätzlichen Heizelementen und 2 Warmwasserbereitern im Badezimmer Reinigen Sie das Wasser zum Kochen in einer Einrichtung unter Die Küchentheke Whirlpool und eine große, schöne Dusche mit Radio Einzigartige schöne Teppiche sowie alle Möbel, Vorhänge und neuen weißen Waren sind im Lieferumfang enthalten. Hier müssen Sie nur einziehen! Nur etwa 100 NOK pro Monat an gemeinsamen Kosten, die den Aufzug abdecken und in den öffentlichen Bereichen innen und außen reinigen. Strom für Gemeinschaftsräume und Hausmeister.