Die Exodus Garden Residence befindet sich im Stadtteil Avsallar, nicht weit vom berühmtesten Strand von Ingecum entfernt. Die Wohnanlage besteht aus 2 Wohnblöcken mit insgesamt 88 Apartments. Das Projekt präsentiert Wohnungen mit Layout 1 + 1 sowie Penthäuser 2 + 1. Alle Apartments werden mit voller Fertigstellung vermietet. Der Bau des Komplexes wurde im Februar 2021 begonnen und im August 2022 abgeschlossen. Die Exodus Garden Residence befindet sich im Feriengebiet von Avsallar, Nur 1.500 Meter vom berühmten Strand von Ingecum entfernt. Die Umgebung dieses Komplexes bietet eine herrliche Aussicht. Umgeben von Nadeln, in der Nähe des besten Strandes! Solche Immobilien in der Türkei wurden von uns für Ihren echten Urlaub am Meer in Einsamkeit und Ruhe geschaffen. Umgeben von Wald, ein gemütlicher und ruhiger Ort in der vielversprechendsten Gegend von Alanya! Anwohner aus der ganzen Provinz kommen hierher, um sich auszuruhen. Der Bezirk baut sich schnell auf und bald werden hier weitere soziale Infrastruktureinrichtungen erscheinen. Beeilen Sie sich, Immobilien in Alanya von einem Entwickler zu kaufen, dessen Preis noch rentabler ist als für Zweitwohnungen.
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Жилой комплекс Bravo Tower расположен в экологически чистом районе Демирташ. Демирташ находится в 25 км от Алании и в 15 км от международного аэропорта Газипаша. Район Демирташ представляет собой широкую долину, окруженную Торосскими горами с выходом к широким. В северной части района находится природный заповедник каньон Сепадере. Прохладная горная река спускается с гор каскадом водопадов, образуя в запрудах естественные бнслей. Он придется по душе последователям эко-жизни, любителям пеших прогулок в горах и эко-туризма. По всей территории каньона есть деревянные настилы, по которым могут гулять даже маленькие детки.
Пляжи Демирташа долгое время были « дикими ». Здесь чистейшее море и пологий вход в море с гладким галечно-песчаным дном. В Демирташ, на выходные, выезжают семьи и компании для отдыха. На пляжах есть обустроенные места для отдыха со всеми удобствами: шезлонги, кабинки для переодевани. В планах муниципалитета открыть в следующем году больше оборудованых мест для отдыха.
Площадь нового жилого комплекса занимает 4177 кв.м. Жилой комплекс Bravo Tower находится всего в 700 м от собственного обустроенного пляжа в районе Демирташ. Резиденция Bravo Tower состоит из одного жилого блока на 69 квартир планировкой 1 + 1, пентхаусов 2 <TAGп> 1.
Все квартиры будут кметь качественную чистовую отделку, встроенную кухонную мебель срнитеной стол. Можно сразу завозить мебель и жить.
Архитектура жилого комплекс выполнена в современном стиле и продумана под потребности жильцой. На територии жилого комплекса будут доступны следующие развлечения:
Бассейн
Аквапарк
Крытый бассейн
Детская игровая комната
Теннисный корт / баскетбольная площадка
Сауна
Фитнес зал
Парная комната
Хамам – турецкая баня
Массажная комната
Конференц зал
Бильярд
Настольный теннис
Зона отдыха с мангалом для барбекю и беседкой
Парковка.
Территория жилого комплекса находится под круглосуточным видеонаблюдением. На территории доступен Wi-Fi, депо.
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Район Демирташ прекрасны выбор для постоянного проживания. На территории района Демирташ находится несколько школ для детей, детский садик.
По пятницам, в Демирташе проходит фермерский рынок. На рынке можно приобрести не только свежие фрукты и овощи, но и сыры, творог, оливки, сладости. На набережной расположено нескольок кафе, где подают свежевыловленную рыбу, креветки и кальмары.
В центральной части Демирташа расположен муницпальный парк. На входе в него, вас встретит фонтан и цветущие кусты, а на територии доступны большая детская пло.
Из Демирташа легко добраться общественным транспортом в любую точку Алании и Газипаши. В Демирташе есть несколько автобусных маршрутов, которые курсируют в разных направлених согласни.
Демирташ активно развивается. На територии Демирташа строится много современых жилых комплексов, открываются новые магазины из.
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LOTUS 1 ist ein neuer Wohnkomplex in der Gegend von Avsallar, Alanya.
Avsallar — ist eine malerische, ganzjährige Grünfläche von Alanya, 25 km vom Stadtzentrum entfernt auf einer flachen Strecke in der Nähe des Mittelmeers. Die Länge der Küste von Avsallar — beträgt etwas mehr als 3 km. Von der Küste bis zum Obergeschoss, das in Richtung Toros-Gebirge führt, sind die Ränder des Gebiets — fast 10 km entfernt.
Objektinfrastruktur:
- Außenpool;
- Sonnenliegen am Pool;
- Lounge am Pool;
- Fitnessraum;
- Sauna;
- Spielplatz;
- Überdachter Parkplatz.
Ort:
Entfernung zum Meer: 970 Meter.
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