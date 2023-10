New premium complex of villas, Marmaris, Turkey

Avsallar, Türkei

von €169,000

102 m² 1

Ausländische Immobilien ab 40.000 $. KOSTENLOSE BERATUNG. HILFE BEI DER ERHALTEN DES WOHNSTANDES. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensgarantie; - Rechtsschutz der Transaktion; - kostenlose Beratung; - mehr als 200 Büros in der Russischen Föderation, den VAE, der Türkei und anderen Ländern. - Wählen Sie Immobilien für Ihr Budget und Ihre Wünsche! LOTUS 1 ist ein neuer Wohnkomplex in der Gegend von Avsallar, Alanya. Avsallar — ist eine malerische, ganzjährige Grünfläche von Alanya, 25 km vom Stadtzentrum entfernt auf einer flachen Strecke in der Nähe des Mittelmeers. Die Länge der Küste von Avsallar — beträgt etwas mehr als 3 km. Von der Küste bis zum Obergeschoss, das in Richtung Toros-Gebirge führt, sind die Ränder des Gebiets — fast 10 km entfernt. Objektinfrastruktur: - Außenpool; - Sonnenliegen am Pool; - Lounge am Pool; - Fitnessraum; - Sauna; - Spielplatz; - Überdachter Parkplatz. Ort: Entfernung zum Meer: 970 Meter. Rufen Sie an oder schreiben Sie, wir beraten Sie gerne kostenlos! Lassen Sie uns Planungsoptionen bereitstellen!