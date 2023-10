Apartamenty v elitnom proekte izvestnyh zastroyschikov Stambula

Yesilkoey, Türkei

von €220,000

52–98 m² 2

Kapitulation vor: 2024

Das Kundu Kanyon-Projekt ist ein luxuriöses Apartment und Annehmlichkeiten in einem der besten Reiseziele von Antalya. Investitionsprojekt Kundu Kanyon im Bezirk Kundu, Provinz Antalya. Das Gebiet entwickelt sich aktiv, baut auf und gewinnt bei Immobilienkäufern allmählich an Popularität. Der Bau der modernen Kundu Kanyon Residenz begann im Dezember 2022 im Feriengebiet Antalya – Kundu. Sie ist Teil der Region Lara und verfügt über eine wunderschöne Naturlandschaft und Sandstrände. Dies ist ein beliebtes Urlaubsgebiet, in dem die städtische und kommerzielle Infrastruktur gut entwickelt ist. Hier finden Sie alles, was Sie für ein angenehmes Leben in der Stadt brauchen: Einkaufszentren, Sportplätze, Kindergärten, Schulen und Lyzeen. Verkehrsknotenpunkte in diesem Teil der Stadt sind so geplant, dass Sie jeden Teil der Stadt in kürzester Zeit leicht erreichen können. Kundu Beach ( Kundu Halk Plajı ) Viele Touristen empfinden als Fortsetzung des Lara Beach und nicht als unabhängiges Erholungsgebiet. Die Gesamtlänge des Strandes « Lara », einschließlich « Kundu », beträgt 15 km. Dies ist der längste Sandstrand von Antalya, dessen Name aus dem Türkischen als « goldener Sand » übersetzt wird. Ausstattung der Wohnung: mit wasserdichter - satinierter Farbe lackierte Wände, Fenster aus hochwertigen PVC-Doppelglasfenstern, Deckendekoration mit Trockenbau. Es wird eine hochwertige Stahlfronttür installiert, eine Eingangshalle mit eingebauten Möbeln, Wärme- und Schalldämmung, die Böden bestehen aus hochwertiger Keramik und ein Laminatparkett, eine Küche mit eingebauten Möbeln, erstklassig Innenholztüren von besonderem Design. Haushaltsgeräte: Bosch ( Haushaltsgeräte, Herd und Haube ) und Klimaanlage in jedem Zimmer sind in die Wohnung eingebaut. Ein harmonisch durchdachtes Interieur, moderne Details und ein geräumiges Layout machen das Angebot noch interessanter. Infrastruktur des Komplexes: Außenpool, Kinderbecken, Sauna, Fitnessraum, angelegter Garten, Generator, Videoüberwachungskameras. Tiefgaragen sind für Autobesitzer vorgesehen. Der Komplex bietet dreimal täglich einen Transfer zum Sandstrand von Lara. Das Projekt berücksichtigt alle modernen Standards der Erdbebenresistenz, fortschrittliche Technologien und Baumaterialien des Premium-Segments.