Exodus Dreams Residence

Yaylali, Türkei

von €119,000

-lokalisiert in einem begehrten neuen Entwicklungsgebiet von Alanya namens Kestel. Diese modernen Luxusapartments liegen nur 700 m vom Strand entfernt und bieten einen atemberaubenden Blick über das Mittelmeer. Über dieses moderne Luxushaus Dieses moderne Luxushaus wurde mit einem modernen Design unter Verwendung der neuesten Technologie implementiert, um ein technisch effizientes und atemberaubendes Aussehen zu schaffen. Es gibt eine breite Palette von Einrichtungen, die die Bewohner nutzen können, wie ein Restaurant, ein Innenpool, ein Außenpool, ein Fitnesscenter, ein Kino, einen Partyraum, einen Spielplatz und viele andere Dinge. im Grunde genommen, In Alanya gibt es alles, was Sie für das tägliche Leben brauchen. Lage Die Unterkunft befindet sich in Kestel, Alanya. Kestel ist ein sich neu entwickelndes Gebiet mit luxuriösem Wohnkomplex und Geschäften. Die Gegend ist fit für diejenigen, die an einem ruhigen Ort leben möchten. Der Komplex liegt nur 500 m vom Strand und nur 35 km vom Flughafen entfernt. Allgemeine Merkmale des Komplexes Waterparkchildren Schwimmbadmini Golfmassage Roomtable Tennisbilliardwiftenerator und Boden Parksicherheitskameras