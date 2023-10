Exodus Premium Town

Avanos, Türkei

von €149,000

Kapitulation vor: 2025

Neue Wohnungen zum Verkauf in Kargicak werden zum Verkauf angeboten. Die folgenden Layouts werden in der Wohnanlage dargestellt: 1 + 1, 2 + 1, 4 + 1. Die Fläche der Wohnungen beträgt 57,5 bis 191 m2. Die Entfernung zum Meer beträgt 300 Meter. Wenn Sie neue Wohnungen zwischen Nadelwäldern benötigen, befinden Sie sich in Kargyjak: einer der grünsten und malerischsten Gegenden von Alanya, 13 km vom Zentrum entfernt. Kargicak erstreckt sich über 4 km entlang des Meeres und 4 km in Richtung Berge. In Kargicak, hauptsächlich neuen Immobilien, ist die Gegend jung und elitär. Viele Wohnkomplexe an der ersten Küste mit direktem Meerblick. Gleichzeitig sollte natürlich berücksichtigt werden, dass neue Gebäude in Kargicak – eine hervorragende Investition darstellen. Gebietsinfrastruktur: Migros, A101-Supermärkte, andere Geschäfte, Tankstellen, Apotheke, Geldautomaten, Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel, Schulen, Park mit Grillplätzen an der Promenade, Camping und Perle Restaurant, Türkisches Fast Food mit Lieferung. Freitags passiert ein Bauernbasar und dienstags 1 km von seinem Basar — im benachbarten Mahmutlar entfernt. Es gibt Transport entlang der Promenade, es gibt Taxiservices und Mietwagen.